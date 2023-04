Per cori omofobi allo stadio, in Inghilterra scattano gli arresti (Di domenica 9 aprile 2023) AGI - Tre arresti ma potrebbero arrivarne anche altri per i cori omofobi dei tifosi dei Wolves nella partita di Premier League contro il Chelsea. La Polizia delle West Midlands ha fatto sapere che sta ancora esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare altri responsabili dei "cori discriminatori" nello stadio Molineux. Entrambi i club hanno condannato l'episodio e l'altoparlante dello stadio ha più volte avvertito i tifosi che cori di questo genere non sarebbero stati tollerati. I tre tifosi fermati al termine della partita (vinta 1-0 dai Wolves) hanno 21, 24 e 32 anni e sono accusati di aver causato "allarme e molestie" e "linguaggio minaccioso volto a sollecitare l'odio basato sull'orientamento sessuale". Sono stati tutti rilasciati su ... Leggi su agi (Di domenica 9 aprile 2023) AGI - Trema potrebbero arrivarne anche altri per idei tifosi dei Wolves nella partita di Premier League contro il Chelsea. La Polizia delle West Midlands ha fatto sapere che sta ancora esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare altri responsabili dei "discriminatori" nelloMolineux. Entrambi i club hanno condannato l'episodio e l'altoparlante delloha più volte avvertito i tifosi chedi questo genere non sarebbero stati tollerati. I tre tifosi fermati al termine della partita (vinta 1-0 dai Wolves) hanno 21, 24 e 32 anni e sono accusati di aver causato "allarme e molestie" e "linguaggio minaccioso volto a sollecitare l'odio basato sull'orientamento sessuale". Sono stati tutti rilasciati su ...

