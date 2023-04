Per chi vuole guardare l'Egitto da un'altra prospettiva (Di domenica 9 aprile 2023) LA COSPIRAZIONE DEL CAIROGenere: poliziesco politico-religiosoRegia: Tarik Saleh. Con Fares Fares, Tawfeek Barhom, Mohammad Bakri, Makram Khoury, Mehdi Dehbi, Moe Ayoub, Sewan Haji, Jawad Altawil Fares Fares, senza turbante, nel film di Tarik Sakeh Leggi anche › “Evelyne tra le nuvole” di Anna Di Francisca: la recensione di Paolo Mereghetti › “Miracle” del regista coreano Lee Jang-hoon: la recensione di Paolo Mereghetti Di famiglia egiziana ma di nazionalità svedese (come la produzione del film, girato per evidenti ragioni di censura in Turchia), Tarik Saleh continua a scavare nei lati oscuri del potere del Paese arabo. Dopo Omicidio al Cairo, dove era la corruzione a farla da padrone a ... Leggi su iodonna (Di domenica 9 aprile 2023) LA COSPIRAZIONE DEL CAIROGenere: poliziesco politico-religiosoRegia: Tarik Saleh. Con Fares Fares, Tawfeek Barhom, Mohammad Bakri, Makram Khoury, Mehdi Dehbi, Moe Ayoub, Sewan Haji, Jawad Altawil Fares Fares, senza turbante, nel film di Tarik Sakeh Leggi anche › “Evelyne tra le nuvole” di Anna Di Francisca: la recensione di Paolo Mereghetti › “Miracle” del regista coreano Lee Jang-hoon: la recensione di Paolo Mereghetti Di famiglia egiziana ma di nazionalità svedese (come la produzione del film, girato per evidenti ragioni di censura in Turchia), Tarik Saleh continua a scavare nei lati oscuri del potere del Paese arabo. Dopo Omicidio al Cairo, dove era la corruzione a farla da padrone a ...

