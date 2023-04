Pensioni, le date dei pagamento del cedolino di maggio (Di domenica 9 aprile 2023) Sono già in tanti i pensionati impegnati a fare il countdown per verificare quando riceveranno il cedolino del mese di maggio 2023. Attenzione: le date non sono uguali per tutti e come previsto dall’ultima circolare è in arrivo un aumento. Facciamo chiarezza Il mese di aprile 2023 è già entrato nel vivo e, per chi è solito mettere le mani avanti dal punto di vista della verifica dei bilanci economici della propria famiglia, è iniziato il countdown relativamente all’invio del cedolino pensione del mese di maggio 2023. Quando arriva il cedolino della pensione per il mese di maggio 2023 (Grantennistoscana.it)Questo anche a fronte di una novità annunciata dall’INPS con una circolare diffusa pochi giorni fa, la numero 35 del 3 aprile, nella quale vengono indicati ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 9 aprile 2023) Sono già in tanti i pensionati impegnati a fare il countdown per verificare quando riceveranno ildel mese di2023. Attenzione: lenon sono uguali per tutti e come previsto dall’ultima circolare è in arrivo un aumento. Facciamo chiarezza Il mese di aprile 2023 è già entrato nel vivo e, per chi è solito mettere le mani avanti dal punto di vista della verifica dei bilanci economici della propria famiglia, è iniziato il countdown relativamente all’invio delpensione del mese di2023. Quando arriva ildella pensione per il mese di2023 (Grantennistoscana.it)Questo anche a fronte di una novità annunciata dall’INPS con una circolare diffusa pochi giorni fa, la numero 35 del 3 aprile, nella quale vengono indicati ...

