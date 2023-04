Pensioni, come cambieranno? Da quota 41 alla staffetta generazionale: tutte le ipotesi (Di domenica 9 aprile 2023) Un nuovo osservatorio avrà il compito di monitorare la spesa previdenziale e analizzare il grado di sostenibilità di nuovi possibili meccanismi di uscita anticipata Leggi su corriere (Di domenica 9 aprile 2023) Un nuovo osservatorio avrà il compito di monitorare la spesa previdenziale e analizzare il grado di sostenibilità di nuovi possibili meccanismi di uscita anticipata

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Pensioni, come cambieranno? Da quota 41 alla staffetta generazionale: tutte le ipotesi - Luxgraph : Pensioni, come cambieranno? Da quota 41 alla staffetta generazionale: tutte le ipotesi #corriere #news #2022 #italy… - Marko61206974 : @Lollobast Cazzate. I soldi a pensioni, sanità, scuola li tolgono - come li hanno sempre tolti da sempre - gli ital… - cap_wings : @TommasoFoti @FratellidItalia Ci stiamo riempiendo di clandestini (sbarchi più alti di sempre), volete tagliare le… - FeliciOria94049 : RT @BriffaGiovanni: @Cortez1958 più la guardo più ho l'impressione che lei abbia un viso sodisfatto,come il gatto che si è appena mangiato… -