Pensioni anticipate 2024, Quota 42 senza finestre: possibile? Risponde Perfetto (Di domenica 9 aprile 2023) Prosegue il dibattito sulle Pensioni anticipate in vista del prossimo decreto lavoro, vi é anche chi, come il Sign Alessandro, parlando di eventuali compromessi si accontenterebbe anche di una Quota 42 senza finestre, una sorta di via di mezzo, insomma, tra i desiderata dei lavoratori Quota 41 senza limiti anagrafici e l’attuale Quota 42+10 mesi , più 3 mesi di finestra. Alessandro si rivolge direttamente al nostro esperto previdenziale il Dott. Claudio Maria Perfetto: “le chiedo perché non è mai stata presa in considerazione Quota 42 senza finestre ovviamente 41 per le donne.secondo lei è fattibile? in fondo la politica è l’arte del compromesso. Grazie per la risposta. Il Dott. ... Leggi su pensionipertutti (Di domenica 9 aprile 2023) Prosegue il dibattito sullein vista del prossimo decreto lavoro, vi é anche chi, come il Sign Alessandro, parlando di eventuali compromessi si accontenterebbe anche di una42, una sorta di via di mezzo, insomma, tra i desiderata dei lavoratori41limiti anagrafici e l’attuale42+10 mesi , più 3 mesi di finestra. Alessandro si rivolge direttamente al nostro esperto previdenziale il Dott. Claudio Maria: “le chiedo perché non è mai stata presa in considerazione42ovviamente 41 per le donne.secondo lei è fattibile? in fondo la politica è l’arte del compromesso. Grazie per la risposta. Il Dott. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nena57118450 : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - LucaPalatucci : @flc_crea Vi rendete conto adesso di cosa ha significato spendere tutti i fondi per il welfare nelle pensioni anticipate? - lfoschi : @borghi_claudio Bizzarro il mondo di chi pensa di prendere soldi in prestito per fare spesa corrente (pensioni anti… - RedaFree_it : ?? Gli #stipendi stanno cambiando per via delle #pensioni anticipate ?? cosa aspetta chi è a un passo dal congedo.… - tellaceccarelli : RT @BZanzani: -