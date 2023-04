Pensione integrativa: conviene ancora dopo l’aumento dei tassi? I dati sa sapere (Di domenica 9 aprile 2023) Arriva la stangata sulla Pensione integrativa e tanti fuggono: vediamo cosa si rischia adesso. Le pensioni italiane sono tra le più basse in Europa. Quelle dei prossimi anni si prevedono come ancora più basse e difficili da ottenere e per questo gli italiani pensano alla Pensione integrativa. I futuri pensionati saranno nella maggior parte dei casi al di sotto della soglia di povertà e quindi mettere da parte qualcosa attraverso una Pensione integrativa sembra una buona idea. Convenienza attuale della Pensione integrativa – ilovetrading.itdopo la crisi di Credit Suisse c’è un ulteriore allarme sul sistema creditizio e deriva dai fondi Pensione. Le banche centrali hanno aumentato i ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 9 aprile 2023) Arriva la stangata sullae tanti fuggono: vediamo cosa si rischia adesso. Le pensioni italiane sono tra le più basse in Europa. Quelle dei prossimi anni si prevedono comepiù basse e difficili da ottenere e per questo gli italiani pensano alla. I futuri pensionati saranno nella maggior parte dei casi al di sotto della soglia di povertà e quindi mettere da parte qualcosa attraverso unasembra una buona idea. Convenienza attuale della– ilovetrading.itla crisi di Credit Suisse c’è un ulteriore allarme sul sistema creditizio e deriva dai fondi. Le banche centrali hanno aumentato i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sempreamelia : Io vorrei essere finanziariamente irresponsabile e spendere lo stipendio in serenità ma poi mi rimbombano in testa… - NinjaSwitchCat : @Alessio80045190 Anche io sto pensando ad una pensione integrativa. Però nel frattempo vorrei che quei soldi che in… - Cazzaccimiei1 : @chilisummer Ooooo! Lavorerai per sempre, ti fai una pensione integrativa (non avrei troppa fiducia comunque) o inv… - postel_81 : @aspide_l Io per essere sicura metto metà delle entrate in fondo pensione integrativa…… - semeraro_g : RT @aniramiznat: oibò Conviene ancora la pensione integrativa dopo l’aumento dei tassi d’interesse? -