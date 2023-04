Pd, il fronte interno pro termovalorizzatore (Di domenica 9 aprile 2023) Schlein nomina in segreteria un'ingegnere, Annalisa Corrado, da sempre contraria all'opera voluta dal sindaco di Roma. Stefano Bonaccini, battuto alle primarie dem, si schiera: "Senza l'opera la capitale sarà in pericolo" Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 aprile 2023) Schlein nomina in segreteria un'ingegnere, Annalisa Corrado, da sempre contraria all'opera voluta dal sindaco di Roma. Stefano Bonaccini, battuto alle primarie dem, si schiera: "Senza l'opera la capitale sarà in pericolo"

