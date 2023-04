Paura tra Pesaro e Ancona: costa in ansia per la scossa di terremoto (Di domenica 9 aprile 2023) Trema la terra a Pasqua. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 (secondi i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), si è verificata alle ore 16:02 con epicentro a Torrette di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. La profondità stimata a cui è avvenuta la scossa è stata di circa 9.6 Km. Il sisma è stato chiaramente avvertito dagli abitanti lungo la costa marchigiana, coinvolgendo Pesaro, Fano, Senigallia e Ancona. Non stati segnalati danni a persone o cose. Proprio su terremoti, negli scorsi giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 9 marzo scorso in Umbria. In ... Leggi su iltempo (Di domenica 9 aprile 2023) Trema la terra a Pasqua. Unadidi magnitudo 3.1 (secondi i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), si è verificata alle ore 16:02 con epicentro a Torrette di Fano, in provincia die Urbino. La profondità stimata a cui è avvenuta laè stata di circa 9.6 Km. Il sisma è stato chiaramente avvertito dagli abitanti lungo lamarchigiana, coinvolgendo, Fano, Senigallia e. Non stati segnalati danni a persone o cose. Proprio su terremoti, negli scorsi giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 9 marzo scorso in Umbria. In ...

