Patente 2023 | quanto costa tra scuola guida e tasse | Cifre lontane da quel che credi

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 9 aprile 2023) Ecco i costi aggiornati per conseguire e rinnovare la: attenzione al trucco dellaper farti spendere di più. Guide, esami, preparazione teoriche e non dobbiamo dimenticare le: conseguire lanon è uno scherzo e leda mettere in campo sono importanti. LaB èla più diffusa in Italia e serve are le comuni automobili. Conseguire lasignifica dover mettere in conto da 200 a 700 euro per la preparazione dell’esame di teoria. Si devono aggiungere da 300 a 400 a euro per le 6 lezioni obbligatorie di pratica su strada., tutti i costi – ilovetrading.itSul prezzo finale che si andrà a spendere è determinante il tempo ...