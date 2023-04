Passo falso per la Blu Baket: Forlì espugna il PalaFacchetti (Di domenica 9 aprile 2023) Treviglio. La Blu Basket cade al PalaFacchetti per mano di una solida Forlì; nonostante un generoso recupero, ai biancoblù manca la spunto per agganciare l’Unieuro, che vince 79-83. In avvio coach Finelli deve rinunciare a Giuri, infortunato dell’ultima ora, e in quintetto c’è Maspero con Cerella, Marini, Lombardi e Marcius. Martino parte con Valentini, Sanford, Pollone, Adrian e Benvenuti. L’avvio è un uno-contro-tutti: l’ex Marini ne mette 13 e il tabellone indica 15-12 Gruppo Mascio. I lunghi ospiti controllano i rimbalzi ottenendo secondi tiri e alla prima sirena è 17-22. Nella seconda frazione aumentano l’intensità difensiva di entrambi i quintetti. Le palle perse aumentano e il quintetto di Martino prova un primo allungo: 19-25 (12?). La reazione dei padroni di casa passa per le penetrazioni di Clark, che poi si allontana anche dietro l’arco ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 aprile 2023) Treviglio. La Blu Basket cade alper mano di una solida; nonostante un generoso recupero, ai biancoblù manca la spunto per agganciare l’Unieuro, che vince 79-83. In avvio coach Finelli deve rinunciare a Giuri, infortunato dell’ultima ora, e in quintetto c’è Maspero con Cerella, Marini, Lombardi e Marcius. Martino parte con Valentini, Sanford, Pollone, Adrian e Benvenuti. L’avvio è un uno-contro-tutti: l’ex Marini ne mette 13 e il tabellone indica 15-12 Gruppo Mascio. I lunghi ospiti controllano i rimbalzi ottenendo secondi tiri e alla prima sirena è 17-22. Nella seconda frazione aumentano l’intensità difensiva di entrambi i quintetti. Le palle perse aumentano e il quintetto di Martino prova un primo allungo: 19-25 (12?). La reazione dei padroni di casa passa per le penetrazioni di Clark, che poi si allontana anche dietro l’arco ...

