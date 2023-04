“Passione per i cadaveri”, terribile annuncio in Serie A: c’entra un Big (Di domenica 9 aprile 2023) Mentre Paulo Dybala lotta in campo con la sua Roma per un posto in Champions League, la fidanzata Oriana Sabatini coltiva il suo sogno. La rivelazione sorprendente nell’ultima intervista Paulo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 9 aprile 2023) Mentre Paulo Dybala lotta in campo con la sua Roma per un posto in Champions League, la fidanzata Oriana Sabatini coltiva il suo sogno. La rivelazione sorprendente nell’ultima intervista Paulo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... albertoangela : “La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte”. (Omar Khayyam) Grazie a tutti voi per la stima, l’affetto, la… - borghi_claudio : Gazebo Lega Siena con candidata sindaco e raggio di luce. Passione politica e voglia di fare qualcosa di buono per… - vaticannews_it : #VenerdìSanto Celebrazione della Passione del Signore:, omelia deI cardinale Cantalamessa: “Gesù di Nazareth è mor… - lucalollo69 : RT @erpitoneasr: Papa Francesco alla benedizione Urbi et Orbi: “So che c’è grande passione per il calcio in questa città. Prendete la Roma.… - MasciTini : La passione per i formaggi ci insegue fino al tropico -