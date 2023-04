Pasquetta 2023: il cammino delle 44 chiesette (Di domenica 9 aprile 2023) Ritrovo ore 9.30 Parcheggio dela chiesa di Santo Spirito di Albana – comune di Prepotto Ritrovo nel parcheggio di fronte al cimitero sulla collina di Albana (Prepotto).Vista panoramica sulla valle dello Judrio che fa da confine tra Italia e Slovenia, fiume, colline di boschi e vigneti. Si sale verso Centa, antico borgo, in passato chiuso da mura difensive per difendersi dalle orde barbariche (Limes). QUI LA GUIDA COMPLETA ALLA Pasquetta 2023 Visita alla chiesa di san Pietro e Paolo di Centa, (di epoca cinquecentesca). La chiesa contiene due quadri pregiati: la Madonna in trono con Gesù bambino del 1585 e una natività del 1777, oltre all’altare ligneo detto della Concezione. Si continua a salire verso San Pietro di Chiazzacco. Visita della chiesa in stile tardo gotico di san Pietro, località di cui si parla già nel 1175. Notevoli i colorati ... Leggi su udine20 (Di domenica 9 aprile 2023) Ritrovo ore 9.30 Parcheggio dela chiesa di Santo Spirito di Albana – comune di Prepotto Ritrovo nel parcheggio di fronte al cimitero sulla collina di Albana (Prepotto).Vista panoramica sulla valle dello Judrio che fa da confine tra Italia e Slovenia, fiume, colline di boschi e vigneti. Si sale verso Centa, antico borgo, in passato chiuso da mura difensive per difendersi dalle orde barbariche (Limes). QUI LA GUIDA COMPLETA ALLAVisita alla chiesa di san Pietro e Paolo di Centa, (di epoca cinquecentesca). La chiesa contiene due quadri pregiati: la Madonna in trono con Gesù bambino del 1585 e una natività del 1777, oltre all’altare ligneo detto della Concezione. Si continua a salire verso San Pietro di Chiazzacco. Visita della chiesa in stile tardo gotico di san Pietro, località di cui si parla già nel 1175. Notevoli i colorati ...

