Pasquetta 2023 | Fossalon di Grado | aspettando gli asparagi

Leggi su udine20

(Di domenica 9 aprile 2023) Lunedì 10 aprile dalle 11.30 in poi evento speciale “con Enzo Zippo DJ” Musica e maxi grigliata mista di carne con polenta patatine ea km zero che potrete degustare sotto il tendone o ordinare per asporto. Cucine aperte tutto il giorno. Il tendone della festa è situato in piazza Rialto, 6 adi. QUI LA GUIDA COMPLETA ALLAL’evento è al coperto e si terrà anche in caso di maltempo. PRENOTA IL TUO TAVOLO (la prenotazione non è obbligatoria – PUOI PARTECIPARE ANCHE SENZA PRENOTAZIONE) Informazioni e prenotazioni +39 391 355 6327 e proloco@gmail.com L'articolo proviene da Udine20.