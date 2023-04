Pasqua tranquilla per Berlusconi. Marina ritorna in ospedale (Di domenica 9 aprile 2023) AGI - Una Pasqua tranquilla per Silvio Berlusconi, trascorsa tra consueti controlli medici e qualche visita: le figlie Marina e Eleonora e l'amico di una vita, Fedele Confalonieri. L'ex premier ricoverato in terapia per una infezione polmonare insorta in un quadro di una leucemia mielomonocitica cronica è stato visto in mattinata, come di consueto, dal suo medico, il professor Alberto Zangrillo, direttore delle Terapie intensive generale e cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano, insieme al collega Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia. In serata la figlia di Silvio Berlusconi, Eleonora, ha lasciato l'ospedale milanese con un'auto blu, dopo aver fatto visita al padre e poco dopo è ritornata ... Leggi su agi (Di domenica 9 aprile 2023) AGI - Unaper Silvio, trascorsa tra consueti controlli medici e qualche visita: le figliee Eleonora e l'amico di una vita, Fedele Confalonieri. L'ex premier ricoverato in terapia per una infezione polmonare insorta in un quadro di una leucemia mielomonocitica cronica è stato visto in mattinata, come di consueto, dal suo medico, il professor Alberto Zangrillo, direttore delle Terapie intensive generale e cardiochirurgica dell'San Raffaele di Milano, insieme al collega Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia. In serata la figlia di Silvio, Eleonora, ha lasciato l'milanese con un'auto blu, dopo aver fatto visita al padre e poco dopo è ritornata ...

