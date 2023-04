Pasqua, Papa Francesco: "Preoccupazione per gli attacchi in Terra Santa" (Di domenica 9 aprile 2023) "In questo giorno ti affidiamo, Signore, la citta' di Gerusalemme, prima testimone della tua risurrezione. Manifesto viva Preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni che minacciano l'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) "In questo giorno ti affidiamo, Signore, la citta' di Gerusalemme, prima testimone della tua risurrezione. Manifesto vivaper glidi questi ultimi giorni che minacciano l'...

