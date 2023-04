Pasqua | Papa Francesco celebra la messa in piazza San Pietro

(Di domenica 9 aprile 2023)hato ladella domenica diinSan. Allazione hanno partecipato circa 45mila fedeli riuniti davanti alla basilica e in via della Conciliazione. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Veglia pasquale, #PapaFrancesco: ricorda e cammina, per tornare al primo incontro con Gesù! #Pasqua - Avvenire_Nei : #Venerdìsanto Nella #ViaCrucis al #Colosseo: le voci di pace dai Paesi in guerra: dal conflitto in Ucraina a quelli… - RaiNews : Papa Francesco: “A volte ci siamo sentiti impotenti e scoraggiati dinanzi al potere del male' ma la Pasqua del Sign… - AlfBianchi : RT @Agenzia_Ansa: Papa Francesco in Piazza San Pietro per la messa di Pasqua #ANSA - tg2rai : Messaggio per la #Pasqua di #Mattarella al #Papa: 'Di fronte al protrarsi della brutale aggressione russa e agli sc… -

Questo è un passaggio del messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella aFrancesco per la. E ancora: 'La santami offre la graditissima opportunità di ...Una folla urlante e festosa di migliaia di fedeli radunati in piazza San Pietro sta acclamandoBergoglio con le grida 'Viva il, viva Francesco' mentre il Pontefice attraversa la piazza a bordo della Papamobile salutando le circa 45mila persone giunte da tutto il mondo in Vaticano.L'appello diFrancesco per la fine del conflitto in Ucraina diventa preghiera nel messaggio pasquale Urbi et Orbi . Al termine della messa di, celebrata sul sagrato di piazza San Pietro, ...

La pace al centro della riflessione del Pontefice nella benedizione Urbi et Orbi. Non l’Ucraina: il Santo Padre cita Gerusalemme, Myanmar, Nicaragua, Libano e Siria ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...