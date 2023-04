Pasqua, Meloni: “Festa della gioia e della speranza” (Di domenica 9 aprile 2023) Gli auguri sui social del presidente del Consiglio e degli altri politici “Gesù è risorto! È la Festa della gioia e della speranza. E auguro a tutti voi di poterla trascorrere con questi sentimenti nel cuore. Buona Pasqua di Resurrezione”. Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Auguri anche dai presidenti delle Camere. “Oggi si celebra la risurrezione di Gesù Cristo. Buona Santa Pasqua”, scrive il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa sceglie il social per gli auguri: “Buona Pasqua, con l’augurio che possa essere di serenità e pace per voi tutti”, scrive. Matteo Renzi si affida alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 aprile 2023) Gli auguri sui social del presidente del Consiglio e degli altri politici “Gesù è risorto! È la. E auguro a tutti voi di poterla trascorrere con questi sentimenti nel cuore. Buonadi Resurrezione”. Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio Giorgia. Auguri anche dai presidenti delle Camere. “Oggi si celebra la risurrezione di Gesù Cristo. Buona Santa”, scrive il presidenteCamera, Lorenzo Fontana. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa sceglie il social per gli auguri: “Buona, con l’augurio che possa essere di serenità e pace per voi tutti”, scrive. Matteo Renzi si affida alla ...

