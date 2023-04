Pasqua, il Papa celebra stamattina la messa in Vaticano (Di domenica 9 aprile 2023) Questa mattina Papa Francesco celebra in Vaticano la messa di Pasqua. A seguire l'Urbi et orbi. Il Pontefice ieri sera nella veglia Pasquale ha spronato a non restare impotenti di fronte al male e alle guerre. La Via crucis del Colosseo ha presentato insieme giovani ucraini e russi "equiparando vittima e aggressore", ha criticato intanto Kiev. Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 aprile 2023) Questa mattinaFrancescoinladi. A seguire l'Urbi et orbi. Il Pontefice ieri sera nella vegliale ha spronato a non restare impotenti di fronte al male e alle guerre. La Via crucis del Colosseo ha presentato insieme giovani ucraini e russi "equiparando vittima e aggressore", ha criticato intanto Kiev.

