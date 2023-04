Pasqua, il grido del Papa: “Basta guerre: affrettiamoci a percorrere sentieri di pace” (Di domenica 9 aprile 2023) Città del Vaticano – “affrettiamoci a superare i conflitti e le divisioni e ad aprire i nostri cuori a chi ha più bisogno. affrettiamoci a percorrere sentieri di pace e di fraternità”. Affacciato su una piazza San Pietro sferzata dal vento e baciata dal sole, Papa Francesco impartisce la benedizione Urbi et Orbi del giorno di Pasqua. Lo fa, come da tradizione, dalla loggia centrale della basilica vaticana. Un messaggio, quello di auguri “alla Città e al Mondo”, incentrato anche quest’anno sulla “speranza”, quella di un pianeta dove le armi non fanno più rumore. “Cristo è risorto!”, esordisce, mentre i circa 100mila, tra fedeli e pellegrini, lo acclamano. Il sagrato, addobbato con migliaia di fiori provenienti dall’Olanda (leggi qui), in un tripudio di colori e profumi, ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 aprile 2023) Città del Vaticano – “a superare i conflitti e le divisioni e ad aprire i nostri cuori a chi ha più bisogno.die di fraternità”. Affacciato su una piazza San Pietro sferzata dal vento e baciata dal sole,Francesco impartisce la benedizione Urbi et Orbi del giorno di. Lo fa, come da tradizione, dalla loggia centrale della basilica vaticana. Un messaggio, quello di auguri “alla Città e al Mondo”, incentrato anche quest’anno sulla “speranza”, quella di un pianeta dove le armi non fanno più rumore. “Cristo è risorto!”, esordisce, mentre i circa 100mila, tra fedeli e pellegrini, lo acclamano. Il sagrato, addobbato con migliaia di fiori provenienti dall’Olanda (leggi qui), in un tripudio di colori e profumi, ...

