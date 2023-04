Pasqua di dolore per Massimo Ambrosini | Un gravissimo lutto

(Di domenica 9 aprile 2023)diper, ex giocatore del Milan e opinionista per Dazn e Prime Video. Si spenta ieri a Pesaro la mamma Paola Valentini, a cui era legatissimo, fa sapere il Corriere Adriatico. I funerali si terranno doponella chiesa del Cristo Re, la parrocchia che lo ha visto crescere come giocatore prima di intraprendere la carriera da professionista che lo ha portato fino al Milan e in Nazionale. La famiglia ha fatto sapere che "i funerali si terranno martedì mattina alle 11, ma già domani, lunedì di Pasquetta, alle 19 sarà recitato un rosario". Di fatto saranno tanti i pesaresi che si stringeranno attorno alla famiglia. La mamma dell'ex giocatore del Milan era figlia di Alterino, storico dipendente comunale scomparso a 103 ...

... morto mercoledì scorso per l'attacco di un orso, nel corso dell'omelia per il giorno di. ... 'Oscura è la pagina vergata dalche racconta la vita di tante famiglie assalite dalla morte ...Gesù fa lacon noi, ci prende per mano, come un buon pastore, con noi nei momenti bui, ... Con noi grida nei momenti di: "Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato " Resta con noi ...... di chi non è rimasto prigioniero dei propri errori, di chi non si è fatto bloccare dal, ... La gioia dellaè questa, è un annuncio che illumina di speranza tutto il bene e tutto il male ...

Pasqua in Iraq e Nigeria: luci di rinascita tra macerie e dolore Vatican News - Italiano

Un sepolcro è troppo piccolo per contenere l'immensità del valore della vita ci insegna Gesù con la sua Resurrezione, alba di un giorno nuovo per l'intera umanità, non più schiava della morte.Il vescovo di Frosinone e Anagni ha ricordato Thomas Bricca nel messaggio di Pasqua che ha rivolto a tutta la comunità ... si rimane spesso indifferenti al dolore degli altri". L'omicidio di Thomas ...