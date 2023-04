Pasqua con bagno di folla per Papa Francesco: “Pace in Ucraina, Cristo illumini i russi” (Di domenica 9 aprile 2023) Un bagno di folla, quello di Papa Francesco in piazza San Pietro per la Messa di Pasqua: 100mila pellegrini da ogni parte del mondo per l’Urbi et Orbi, con Bergoglio apparso in buone condizioni dopo i malanni che lo avevano colpito nei giorni scorsi. Dopo la funzione, un giro tra i fedeli a piazza San Pietro con la Papa-mobile ha entusiasmato i tanti accorsi per il messaggio della Resurrezione del Cristo, l’Urbi et Orbi dedicato, e non poteva essere altrimenti, alla guerra in Ucraina e ai nuovi conflitti in Medio Oriente. Pasqua di guerra, il messaggio di Papa Francesco sull’Ucraina “Lungo il cammino ci sono ancora tante pietre di inciampo, che rendono arduo e affannoso il nostro ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 9 aprile 2023) Undi, quello diin piazza San Pietro per la Messa di: 100mila pellegrini da ogni parte del mondo per l’Urbi et Orbi, con Bergoglio apparso in buone condizioni dopo i malanni che lo avevano colpito nei giorni scorsi. Dopo la funzione, un giro tra i fedeli a piazza San Pietro con la-mobile ha entusiasmato i tanti accorsi per il messaggio della Resurrezione del, l’Urbi et Orbi dedicato, e non poteva essere altrimenti, alla guerra ine ai nuovi conflitti in Medio Oriente.di guerra, il messaggio disull’“Lungo il cammino ci sono ancora tante pietre di inciampo, che rendono arduo e affannoso il nostro ...

