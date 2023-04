Pasqua | Benedizione Urbi ed Orbi di Papa Francesco | dall’Ucraina a Gerusalemme

(Di domenica 9 aprile 2023) Nella riflessione che precede laetdel giorno di, il pensiero delva a tutte le vittime di guerra, di persecuzione, di attentati e di ogni forma di sofferenza. La richiesta è, in questo giorno in cui si celebra la Resurrezione, di non abbandonare al loro destino tutti i fratelli che soffrono. Dopo aver salutato Piazza San Pietro gremita da oltre 100mila fedeli da tutto il mondo,si siede per esprimere il suo profondo messaggio in occasione della. In questa solenne ricorrenza, in cui il Pontefice si affaccia dalla Loggia centrale (momento eccezionale che, dopo l’elezione a, avviene solo per i giorni die di Natale), il Santo Padre non rinuncia a ...

...presiede la solenne celebrazione della Messa della domenica di. Al termine della funzione, dopo aver salutato la folla in papamobile, il Pontefice si è affacciato alla Loggia della...Lo ha detto Papa Francesco durante laUrbi et Orbi. 9 aprile 2023... che fin dall'inizio aveva fatto capire di non volerlo mancare, ha impartito laUrbi et ... non erano in pochi a temere che il Pontefice non riuscisse a presiedere le celebrazioni di, ...

"Arrivi la luce della Pasqua sul popolo russo". La benedizione Urbi et Orbi del Papa ilGiornale.it

Nel giorno di Pasqua è arrivato un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina: “Aiuta l’amato popolo ucraino e cammino verso la pace ed effondi la luce pasquale sul popolo russo. Conforta i feriti ...Volo perfetto della 'colombina' in piazza Duomo a Firenze per lo Scoppio del carro, l'antica manifestazione fiorentina per Pasqua, di fede e tradizione, che si tramanda da secoli: la sua origine viene ...