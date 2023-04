Pasqua | aforismi | citazioni e frasi religiose da inviare per fare gli auguri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 aprile 2023) Vorrestiglidia un tuo caro ma non sai cosa scrivere? Perché non utilizzare qualche frase famosa e ricca di significato? Stupiscili tutti quest’anno con degliparticolari. Qui troverai una lista delle migliorie dei miglioridaad amici, parenti e colleghi: tante idee per rendere davvero speciali i tuoi messaggi dasu Whatsapp o Instagram. Miglioriper glidi2023 Il nostro consiglio è sempre quello di non limitarsi ad un semplice copia e incolla. Piuttosto può essere utile prendere spunto da questee aggiungerci un tocco personale in modo tale da rendere i nostri messaggi di...