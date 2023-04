Pasqua 2023, gli auguri di Giorgia Meloni (Di domenica 9 aprile 2023) ROMA – “Gesù è risorto! È la festa della gioia e della speranza. E auguro a tutti voi di poterla trascorrere con questi sentimenti nel cuore. Buona Pasqua di Resurrezione”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook la presidente del consiglio Giorgia Meloni (foto) in occasione del giorno di Pasqua. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 9 aprile 2023) ROMA – “Gesù è risorto! È la festa della gioia e della speranza. E auguro a tutti voi di poterla trascorrere con questi sentimenti nel cuore. Buonadi Resurrezione”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook la presidente del consiglio(foto) in occasione del giorno di. L'articolo L'Opinionista.

