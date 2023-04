Pasqua 2023 | gli auguri di Antonio Tajani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La Germania scende in piazza a Pasqua per la pace: più di 100 le manifestazioni in tutto il Paese - AurelianoStingi : Il regalo più bello di Pasqua lo fa #moderna che annuncia entro il 2030 i primi #vaccini anti cancro e altre terrib… - Agenzia_Ansa : Per Pasqua boom di turisti nelle città d'arte, oltre 1,7 milioni le presenze. Turismo culturale porta a saturazione… - EzioMorassutti : RT @AurelianoStingi: Il regalo più bello di Pasqua lo fa #moderna che annuncia entro il 2030 i primi #vaccini anti cancro e altre terribili… - ilsecoloxix : #turismo #pasqua #Liguria #CinqueTerre, tutto esaurito. Tragedia sfiorata alla stazione di Corniglia -

Una processione rovinata. A Pontecorvo, in provincia di Frosinone, un gruppo di giovani è accusato di aver urlato platealmente bestemmie durante il passaggio del corteo religioso del Cristo morto, ...Tradizioni che si rispettano e si rinnovano anche nella Repubblica Ceca, dove I credenti fanno rivivere la "sferragliante" processione di. I partecipanti, in abiti neri con maschere bianche, marciano attraverso la città meridionale di Ceske Budejovice, come tradizione del periodo. Dal giovedì al sabato santo, sfilano in ...Lasciamoci sorprendere dal lieto annuncio della, dalla luce che illumina le tenebre e le oscurità in cui troppe volte il mondo si trova avvolto'. 'Oggi le nostre speranze non si infrangano più ...

Pasqua da record a Roma: oltre 1 milione di turisti. Superati i numeri pre-Covid RomaToday

DOMENICA. Tantissima gente, code per i musei, ristoranti pieni e turisti a spasso nel centro storico di Bergamo Alta. Le immagini parlano da sole: la giacca pesante non manca, così come il cappello e ...Nessun incidente nella giornata di Pasqua, ma abbuffate pericolose e nocive: sono stati ben 6 gli interventi di Parmasoccorso in diversi ristoranti della provincia di Parma per soccorrere persone che ...