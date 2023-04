Pasqua 2023, cioccolato sì o no? 10 ragioni per 'peccare con gusto' (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) - Sono davvero poche le persone a cui non piace il cioccolato. Non solo a Pasqua. "E' il più sublime peccato di gola per oltre la metà degli italiani, che ne consumano a testa ogni anno circa 4 chili. E' una delizia prelibata da oltre 3.000 anni, da quando le più antiche civiltà dell'America Latina lo scoprirono e poi i Maya lo tramandarono. Il cioccolato è ricavato dai semi della pianta del cacao, il cui nome scientifico Theobroma cacao, dato da Linneo nel '600, significa essenzialmente 'cibo degli dei'. Che è tutto dire". Così all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli, coordinatore per il Sud Italia della Fondazione per la medicina personalizzata, e per l'aspetto nutrizionale la biologa nutrizionista Dominga Maio, che fanno il punto sul cioccolato, dettando le 10 buone ragioni per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) - Sono davvero poche le persone a cui non piace il. Non solo a. "E' il più sublime peccato di gola per oltre la metà degli italiani, che ne consumano a testa ogni anno circa 4 chili. E' una delizia prelibata da oltre 3.000 anni, da quando le più antiche civiltà dell'America Latina lo scoprirono e poi i Maya lo tramandarono. Ilè ricavato dai semi della pianta del cacao, il cui nome scientifico Theobroma cacao, dato da Linneo nel '600, significa essenzialmente 'cibo degli dei'. Che è tutto dire". Così all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli, coordinatore per il Sud Italia della Fondazione per la medicina personalizzata, e per l'aspetto nutrizionale la biologa nutrizionista Dominga Maio, che fanno il punto sul, dettando le 10 buoneper ...

