Pasqua 2023 | Briatore bloccato nel traffico | lo sfogo sui social – Video

(Adnkronos) – Flavio Briatore rimane bloccato in autostrada e si sfoga sui social. "È sempre così, noi paghiamo e nessuno fa niente. Ormai ci siamo abituati. Ma quest'estate cosa faremo?", dice nel filmato pubblicato su Instagram, mostrando la lunga coda Pasquale sull'autostrada ligure A10 che porta a Ventimiglia e in Francia. "Buongiorno, buona Pasqua a tutti quanti. Dove sono io? Qui, con una bella coda Pasquale. È incredibile che non riusciamo mai a sistemare questa autostrada. Qui siamo sull'autostrada vicino a Ventimiglia, c'è una coda di 25-28 minuti, sicuramente ce ne saranno altre. Siamo a Pasqua, giusto, però quest'estate cosa facciamo? Quest'estate tutta l'area per andare a Genova, tutta quell'area lì sarà bloccata. Nessuno dice niente, paghiamo tutti il ...

