Pasqua 2023 | boom negli agriturismi | oltre 1 | 5 milioni a tavola

(Adnkronos) – Tra il pranzo di Pasqua 2023 e Pasquetta saranno in agriturismo oltre 1,5 milioni di persone che pagheranno in media sui 40-50 euro, per menù à la carte o fisso. Si tratterà, per lo più, di famiglie con bambini e comitive, buona parte di quei 12 milioni di italiani in viaggio per il prossimo week-end. A dirlo è Cia, agricoltori italiani e Turismo Verde, la sua associazione per la promozione agrituristica, che stimano un gran pienone per le festività. Una boccata d'ossigeno rispetto all'impennata dei costi di produzione e agli effetti dei cambiamenti climatici sui campi. Pasqua-agriturismo si conferma, a tavola, il binomio perfetto. Va da sé, il tutto esaurito nelle 25.400 strutture agrituristiche diffuse in tutta Italia che beneficeranno dell'arrivo di ...

