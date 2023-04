Pasqua 2023, boom negli agriturismi: oltre 1,5 milioni a tavola (Di domenica 9 aprile 2023) Tra il pranzo di Pasqua 2023 e Pasquetta saranno in agriturismo oltre 1,5 milioni di persone che pagheranno in media sui 40 - 50 euro, per menù à la carte o fisso. Si tratterà, per lo più, di famiglie ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) Tra il pranzo die Pasquetta saranno in agriturismo1,5di persone che pagheranno in media sui 40 - 50 euro, per menù à la carte o fisso. Si tratterà, per lo più, di famiglie ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Per Pasqua boom di turisti nelle città d'arte, oltre 1,7 milioni le presenze. Turismo culturale porta a saturazione… - vaticannews_it : Nella Veglia del Sabato Santo 'lo sforzo per vincere il sonno assume un aspetto penitenziale, per andare al Mistero… - fattoquotidiano : La Germania scende in piazza a Pasqua per la pace: più di 100 le manifestazioni in tutto il Paese - blogtivvu : Melaverde, puntata di Pasqua oggi 9 aprile 2023: servizi, replica e info streaming #melaverde - ihyeons90179339 : RT @78giordan: Nella tradizione cattolica, la Domenica dopo la Luna piena successiva all'Equinozio di Primavera... È #Pasqua!!! Tanti aug… -