Pasqua 2023, boom agriturismi: previste mezzo milione di presenze (Di domenica 9 aprile 2023) Secondo Coldiretti, che ha effettuato la stima, la scelta è dettata dalla voglia di stare all'aria aperta alla ricerca del buon cibo, con la possibilità di protezione in caso di maltempo. A far optare per una delle 25.400 aziende agrituristiche italiane è anche la spinta verso un turismo Made in Italy di prossimità, sostenibile in termini di costi e distanze Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 aprile 2023) Secondo Coldiretti, che ha effettuato la stima, la scelta è dettata dalla voglia di stare all'aria aperta alla ricerca del buon cibo, con la possibilità di protezione in caso di maltempo. A far optare per una delle 25.400 aziende agrituristiche italiane è anche la spinta verso un turismo Made in Italy di prossimità, sostenibile in termini di costi e distanze

