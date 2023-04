Parma | i convocati di Pecchia per la sfida contro il Cittadella

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Parma, i convocati di #Pecchia - News24Italy : #Serie B, Parma: i convocati di Pecchia per la gara contro il Cittadella - TUTTOB1 : Parma: i convocati contro il Cittadella - psb_original : Qui Parma - Buffon salta il Cittadella. Toccherà a Chichizola #SerieB - tabellamercatob : 12^ ritorno #SerieB Oggi otto partite Convocati e ultimi undici schierati /2 Alle 14.00 #CosenzaPisa… -

Fabio Pecchia, allenatore del, ha diramato la lista deiper la sfida di domani di Serie B contro il Cittadella Fabio Pecchia, allenatore del, ha diramato la lista deiper la sfida di domani di Serie ...Collecchio, 9 aprile 2023 " Dopo l'allenamento di questa mattina, nella domenica di Pasqua, al Mutti Training Center di Collecchio, []...Allenatore : Alessio DionisiSassuolo Portieri 37. Coppola 95. Gollini 88. Marcone ... coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli della sezione AIA die Andrea Niedda della sezione AIA di ...

Parma, i convocati per la sfida al Cittadella: out Buffon, fuori lo squalificato Bernabé TUTTO mercato WEB

Sarà un lunedì di Pasquetta sul campo per tutta la Serie B. Il Parma spera di trovare la “sorpresa” dei tre punti in casa del Cittadella (inizio ore 15:00) nel match valevole per la 32ª giornata di ca ...Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani di Serie B contro il Cittadella Fabio Pecchia, allenatore ...