Parma | a Cittadella per la continuità | i numeri sono positivi

Il Parma vuole e deve dare continuità alla vittoria contro il Palermo se vuole restare in corsa per i playoff: a Cittadella potrà contare anche sulle statistiche positive. Con Guidolin in panchina fu festa promozione proprio al Tombolato. Uno stadio che non può rievocare dolci ricordi ai tifosi gialloblù. Una serie A da inseguire anche in questa stagione, ma se allora fu diretta quest'anno c'è necessariamente da blindare la posizione nei playoff. Dopo la vittoria per 2 a 1 al rientro dalla sosta contro una diretta concorrente come la squadra di Corini, Pecchia vuole dare continuità e trovare la ...

