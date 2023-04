Parini ucciso da impatto con auto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsraelinItaly : L'#odio cieco contro #Israele non ha risparmiato neanche Alessandro Parini, italiano di 35 anni in vacanza a… - MarcoFattorini : «I giovani di Israele abbracciano i giovani d'Italia». Fiori, candele, dediche e una foto sul lungomare di Tel Aviv… - MarcoFattorini : Alessandro Parini, avvocato romano di 35 anni, stava passeggiando sul lungomare di Tel Aviv, dove era arrivato ieri… - La_Quisimangia : RT @mar__bru: Il corpo di Alessandro Parini, l’Italiano morto a #TelAviv, ha due buchi da pallottole, alla gamba e alla testa. Ucciso da qu… - LiberismoV : RT @ProgDreyfus: Questi sono i palestinesi che celebrano la morte offrendo dolci, festeggiano l’attentato di Tel Aviv dove è stato ucciso A… -

- Questa mattina l'Istituto di Medicina Legale di Tel Aviv, che ha effettuato il primo esame sul corpo, ha smentito l'ipotesi chesia stato raggiunto da uno o più colpi di arma da fuocoIn particolare, Yousef Abu Jaber , il terrorista arabo israeliano che ha agito sul lungomare di Tel Aviv, ha intenzionalmente speronato la comitiva diche in quel momento stava passeggiando. ...Non sono stati trovati proiettili nel corpo di Alessandro, l'avvocato 35enne rimastonell'attentato di venerdì sera a Tel Aviv, in Israele. Lo ha riferito il locale Istituto di medicina legale, secondo cui il giovane è rimasto gravemente ferito ...

Alessandro Parini morto a Tel Aviv, il giallo della rivendicazione: non ci sarebbero legami tra l'attentatore ilmessaggero.it

feed Nuovo episodio terroristico a Tel Aviv. Alessandro Parini, turista Italiano di 35 anni è rimasto ucciso, da un veicolo che a tutta velocità si è lanciato contro la folla sul lungomare. L’attentat ...Questa mattina l'Istituto di Medicina Legale di Tel Aviv, che ha effettuato il primo esame sul corpo, ha smentito l'ipotesi che Parini sia stato raggiunto da uno o più colpi di arma da fuoco ...