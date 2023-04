Parigi-Roubaix, oggi l’inferno del pavé: favoriti, percorso, meteo, orari e dove vederla in tv (Di domenica 9 aprile 2023) Partenza da Compiègne, come sempre dal 1977. Arrivo nell’iconico Velodromo a nord-est di Parigi, il traguardo dal 1943. In mezzo l’inferno del pavé. La Pasqua del ciclismo mondiale si chiama Parigi–Roubaix, la classica per eccellenza. Ogni tratto di ciottolato trasuda fango e storia, porta il ricordo dei grandissimi delle due ruote. Nel prestigioso albo d’oro sgomitano per scrivere il loro nome Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, i due favoriti per eccellenza. Il terzo nome è quello del danese Mads Pedersen, mentre il vincitore dello scorso anno – Dylan Van Baarle – al rientro dall’infortunio è un’incognita. Due anni fa vinse Sonny Colbrelli: un’impresa straordinaria che proverà a ripetere Filippo Ganna. Dopo il secondo posto alla Sanremo, la Ineos–Grenadier ha confermato i gradi da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Partenza da Compiègne, come sempre dal 1977. Arrivo nell’iconico Velodromo a nord-est di, il traguardo dal 1943. In mezzodel. La Pasqua del ciclismo mondiale si chiama, la classica per eccellenza. Ogni tratto di ciottolato trasuda fango e storia, porta il ricordo dei grandissimi delle due ruote. Nel prestigioso albo d’oro sgomitano per scrivere il loro nome Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, i dueper eccellenza. Il terzo nome è quello del danese Mads Pedersen, mentre il vincitore dello scorso anno – Dylan Van Baarle – al rientro dall’infortunio è un’incognita. Due anni fa vinse Sonny Colbrelli: un’impresa straordinaria che proverà a ripetere Filippo Ganna. Dopo il secondo posto alla Sanremo, la Ineos–Grenadier ha confermato i gradi da ...

