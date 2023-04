Parigi-Roubaix, Filippo Ganna: “Nel finale mancate le gambe. Qualcuno non dava i cambi” (Di domenica 9 aprile 2023) Filippo Ganna è stato eccellente protagonista alla Parigi-Roubaix 2023, chiudendo al sesto posto nell’Inferno del Nord. Il due volte Campione del Mondo a cronometro ha ben digerito lo sforzo sulle pietre dell’Inferno del Nord, riuscendo a risalire la china quando è scoppiata la corsa alla Foresta di Arenberg e poi riuscendo a rispondere in prima persona dopo Mons-en-Pevele. Al piemontese sono un po’ mancate le gambe negli ultimi trenta chilometri e al Carrefour de l’Arbre non è riuscito a contenere il passo di Mathieu van der Poel e di Wout van Aert, ottenendo comunque un piazzamento di assoluto prestigio. Filippo Ganna, che tre settimane fa era stato ottimo secondo alla Milano-Sanremo, ha dimostrato ancora una volta di poter ambire a grandi risultati ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023)è stato eccellente protagonista alla2023, chiudendo al sesto posto nell’Inferno del Nord. Il due volte Campione del Mondo a cronometro ha ben digerito lo sforzo sulle pietre dell’Inferno del Nord, riuscendo a risalire la china quando è scoppiata la corsa alla Foresta di Arenberg e poi riuscendo a rispondere in prima persona dopo Mons-en-Pevele. Al piemontese sono un po’lenegli ultimi trenta chilometri e al Carrefour de l’Arbre non è riuscito a contenere il passo di Mathieu van der Poel e di Wout van Aert, ottenendo comunque un piazzamento di assoluto prestigio., che tre settimane fa era stato ottimo secondo alla Milano-Sanremo, ha dimostrato ancora una volta di poter ambire a grandi risultati ...

