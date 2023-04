Parigi-Roubaix di Ciclismo, Ganna è sesto: “Ultimi chilometri interminabili…” (Di domenica 9 aprile 2023) La Parigi Roubaix è un mistero sportivo: per domare l’Inferno del Nord devi essere fortunato e il più forte. Fortuna e merito, nella Regina delle classiche, vanno a braccetto e non, come nel resto del mondo sportivo, in antitesi. Mathieu Van der Poel oggi si è dimostrato il più forte e può ringraziare la sua buona stella, almeno in due occasioni: quando fa a spallate con Degenkolb, sul tratto di pavé del Carrefour de l’Arbre (il tedesco per terra e lui che resta miracolosamente in scia a Van Aert) e al termine dello stesso Carrefour, quando Van Aert fora e, di fatto, gli lascia campo libero verso la vittoria. Ma il corridore olandese, già vincitore della Sanremo quest’anno (e alla sua quarta classica), non ha rubato nulla. E’ stato lui a lanciare il guanto della sfida, insieme all’avversario di sempre (leggi Van Aert) a 100 chilometri ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 aprile 2023) Laè un mistero sportivo: per domare l’Inferno del Nord devi essere fortunato e il più forte. Fortuna e merito, nella Regina delle classiche, vanno a braccetto e non, come nel resto del mondo sportivo, in antitesi. Mathieu Van der Poel oggi si è dimostrato il più forte e può ringraziare la sua buona stella, almeno in due occasioni: quando fa a spallate con Degenkolb, sul tratto di pavé del Carrefour de l’Arbre (il tedesco per terra e lui che resta miracolosamente in scia a Van Aert) e al termine dello stesso Carrefour, quando Van Aert fora e, di fatto, gli lascia campo libero verso la vittoria. Ma il corridore olandese, già vincitore della Sanremo quest’anno (e alla sua quarta classica), non ha rubato nulla. E’ stato lui a lanciare il guanto della sfida, insieme all’avversario di sempre (leggi Van Aert) a 100...

