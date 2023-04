Parigi-Roubaix 2023, Wout Van Aert: “Potrei non essere al 100%, il favorito è van der Poel” (Di domenica 9 aprile 2023) Manca pochissimo al via della Parigi-Roubaix 2023. Una delle gare più appassionanti del ciclismo mondiale, l’attesissimo Inferno del Nord, una giornata che può rappresentare una pietra miliare della carriera per chiunque riesca ad imporsi. Compreso Wout Van Aert, che vuole segnare il suo primo punto nel ‘triello’ a distanza con Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar, oggi assente. Il leader della Jumbo-Visma non arriva però nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento odierno. Il belga è caduto durante il Giro delle Fiandre della scorsa settimana, concluso al quarto posto, e ha accusato un po’ di fastidi fisici che ne hanno minato, seppur leggermente, la preparazione alla Roubaix di quest’oggi. “Il ginocchio va bene, ma le costole sono un po’ come prima – ha ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Manca pochissimo al via della. Una delle gare più appassionanti del ciclismo mondiale, l’attesissimo Inferno del Nord, una giornata che può rappresentare una pietra miliare della carriera per chiunque riesca ad imporsi. CompresoVan, che vuole segnare il suo primo punto nel ‘triello’ a distanza con Mathieu van dere Tadej Pogacar, oggi assente. Il leader della Jumbo-Visma non arriva però nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento odierno. Il belga è caduto durante il Giro delle Fiandre della scorsa settimana, concluso al quarto posto, e ha accusato un po’ di fastidi fisici che ne hanno minato, seppur leggermente, la preparazione alladi quest’oggi. “Il ginocchio va bene, ma le costole sono un po’ come prima – ha ...

