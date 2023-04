Parigi-Roubaix 2023 | vince l' olandese Van der Poel Ganna sesto

(Di domenica 9 aprile 2023) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - L'Mathieu Van derla, la corsa ciclistica nota anche come 'la regina delle classiche'. Al secondo posto in classifica c'è il belga Jasper Philipsen (+46 secondi). Al terzo posto finisce un altro belga Wout Van Aert (+46 secondi).posto per l'italiano Filippo(+50 secondi).

