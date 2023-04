Parigi-Roubaix 2023, vince l’olandese Van der Poel. Ganna sesto (Di domenica 9 aprile 2023) Al secondo posto in classifica c'è il belga Jasper Philipsen l’olandese Mathieu Van der Poel vince la Parigi-Roubaix, la corsa ciclistica nota anche come ‘la regina delle classiche’. Al secondo posto in classifica c’è il belga Jasper Philipsen (+46 secondi). Al terzo posto finisce un altro belga Wout Van Aert (+46 secondi). sesto posto per l’italiano Filippo Ganna (+50 secondi). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 aprile 2023) Al secondo posto in classifica c'è il belga Jasper PhilipsenMathieu Van derla, la corsa ciclistica nota anche come ‘la regina delle classiche’. Al secondo posto in classifica c’è il belga Jasper Philipsen (+46 secondi). Al terzo posto finisce un altro belga Wout Van Aert (+46 secondi).posto per l’italiano Filippo(+50 secondi). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

