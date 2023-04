Parigi - Roubaix 2023, vince l'olandese Van der Poel. Ganna sesto (Di domenica 9 aprile 2023) L'olandese Mathieu Van der Poel vince la Parigi - Roubaix, la corsa ciclistica nota anche come 'la regina delle classiche'. Al secondo posto in classifica c'è il belga Jasper Philipsen (+46 secondi). ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) L'Mathieu Van derla, la corsa ciclistica nota anche come 'la regina delle classiche'. Al secondo posto in classifica c'è il belga Jasper Philipsen (+46 secondi). ...

