Parigi-Roubaix 2023 | Van der Poel vince da solo nel velodromo | ma che sfortuna Van Aert! 6° Filippo Ganna

Milano-Sanremo, secondo posto al Giro delle Fiandre e ancora un trionfo, alla Parigi-Roubaix: Mathieu van der Poel entra nella storia e corona una campagna di Primavera da sogno. Sul pavé dell'Inferno del Nord il neerlandese riesce a primeggiare al termine di una gara pazzesca, conquistando la quarta Classica Monumento della carriera in una stagione incredibile. Tanti, tantissimi chilometri per lasciare andar via la fuga di giornata. All'attacco un quartetto con Jonas Koch (Bora-Hansgrohe), Sjoerd Bax (UAE Emirates), Derek Gee (Israel-Premier Tech) e Juri Hollmann (Movistar Team). Vita breve per loro perché la Jumbo-Visma ha deciso di accendere la miccia da subito: a 100 chilometri dal traguardo attacco di Wout van Aert e Christophe Laporte assieme a Mathieu van der Poel (Alpecin-Elegant), Stefan Kueng (Groupama-FDJ) e ...

