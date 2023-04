Parigi-Roubaix 2023, Van der Poel: “Non mi sono mai sentito così forte” (Di domenica 9 aprile 2023) Mathieu Van der Poel ha analizzato il suo successo nella Parigi-Roubaix 2023: “E’ stata una corsa pazzesca per come siamo andati fin dall’inizio, ma io non mi sono mai sentito così forte come oggi. In certi casi servono buone gambe e tanta fortuna, io oggi le ho avute tutte e due. Non è possibile far meglio di così, con anche Philipsen secondo. E’ stata una delle migliori giornate della mia carriera in bici. Al Carrefour de l’Arbre c’è stata la caduta di Degenkolb, poi ho dovuto chiudere il gap con Van Aert, alla fine mi sono trovato solo là davanti. E’ davvero qualcosa di incredibile, è la mia miglior stagione nelle classiche”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Mathieu Van derha analizzato il suo successo nella: “E’ stata una corsa pazzesca per come siamo andati fin dall’inizio, ma io non mimaicome oggi. In certi casi servono buone gambe e tanta fortuna, io oggi le ho avute tutte e due. Non è possibile far meglio di, con anche Philipsen secondo. E’ stata una delle migliori giornate della mia carriera in bici. Al Carrefour de l’Arbre c’è stata la caduta di Degenkolb, poi ho dovuto chiudere il gap con Van Aert, alla fine mitrovato solo là davanti. E’ davvero qualcosa di incredibile, è la mia miglior stagione nelle classiche”. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Colbrelli in paradiso nell'Inferno del Nord ?????? L'impresa di Sonny alla Parigi-Roubaix del 2021 ???? #ParisRoubaix… - Eurosport_IT : Il casco della Jumbo Visma per la Parigi-Roubaix Il cervello disegnato sul casco e un hashtag dedicato con un mess… - ItaliaTeam_it : ??“Devi essere un po' matto per amare la Parigi-Roubaix. Mette a dura prova il fisico, ma quest'anno ho buone ragion… - SpazioCiclismo : Mathieu Van Der Poel conquista la #ParisRoubaix dopo una grande prova di squadra, consapevole anche del ruolo cruci… - cyclingpro : Van der Poel re della Roubaix dopo la Sanremo (è la sua terza classica <monumento>), sfortunato e battuto (3°) l'a… -