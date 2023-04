Parigi-Roubaix 2023: trionfa Van der Poel davanti a Philipsen e Van Aert, Ganna 6° all’esordio (Di domenica 9 aprile 2023) Mathieu Van der Poel vince la Parigi-Roubaix 2023. Corsa gestita alla perfezione dall’olandese che prova a strappare più volte tra i 50 e i 35km e poi approfitta della foratura di Van Aert per allungare di oltre 20 secondi sul gruppo di inseguitori. Super doppietta di Van der Poel che vince la seconda classica, quarto corridore nella storia a riuscire nell’impresa, dopo il trionfo nella Milano-Sanremo. Nella volata finale Philipsen beffa Van Aert e completa la doppietta Alpecin. Prima Parigi-Roubaix per Filippo Ganna che chiude con un ottimo sesto posto a 45 secondi dalla vetta che oggi era irraggiungibile. Sfortunato Laporte, compagno di Van Aert, vittima di una doppia foratura e ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Mathieu Van dervince la. Corsa gestita alla perfezione dall’olandese che prova a strappare più volte tra i 50 e i 35km e poi approfitta della foratura di Vanper allungare di oltre 20 secondi sul gruppo di inseguitori. Super doppietta di Van derche vince la seconda classica, quarto corridore nella storia a riuscire nell’impresa, dopo il trionfo nella Milano-Sanremo. Nella volata finalebeffa Vane completa la doppietta Alpecin. Primaper Filippoche chiude con un ottimo sesto posto a 45 secondi dalla vetta che oggi era irraggiungibile. Sfortunato Laporte, compagno di Van, vittima di una doppia foratura e ...

