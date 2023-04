Parigi-Roubaix 2023 oggi: il borsino dei favoriti. Mathieu van der Poel in pole, Filippo Ganna in terza fila (Di domenica 9 aprile 2023) Tutto pronto per l’Inferno del Nord. terza Classica Monumento della stagione: in questa domenica di Pasqua va in scena una delle corse più attese dell’intero anno ciclistico, la Parigi-Roubaix. Ventinove settori di pavé da percorrere e tantissime insidie per i corridori prima di arrivare al famosissimo Velodromo. LA DIRETTA LIVE DELLA Parigi-Roubaix DALLE 11.25 L’uomo più atteso dopo la vittoria alla Milano-Sanremo e la seconda piazza al Giro delle Fiandre è ovviamente Mathieu van der Poel. Il neerlandese dell’Alpecin-Deceuninck parte con i favori del pronostico e vorrà sicuramente riscattare delle esperienze sfortunate sulle pietre transalpine. A lanciare la sfida Wout van Aert: Jumbo-Visma con una squadra eccezionale (presenti anche il campione uscente Dylan van ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Tutto pronto per l’Inferno del Nord.Classica Monumento della stagione: in questa domenica di Pasqua va in scena una delle corse più attese dell’intero anno ciclistico, la. Ventinove settori di pavé da percorrere e tantissime insidie per i corridori prima di arrivare al famosissimo Velodromo. LA DIRETTA LIVE DELLADALLE 11.25 L’uomo più atteso dopo la vittoria alla Milano-Sanremo e la seconda piazza al Giro delle Fiandre è ovviamentevan der. Il neerlandese dell’Alpecin-Deceuninck parte con i favori del pronostico e vorrà sicuramente riscattare delle esperienze sfortunate sulle pietre transalpine. A lanciare la sfida Wout van Aert: Jumbo-Visma con una squadra eccezionale (presenti anche il campione uscente Dylan van ...

