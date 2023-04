Parigi-Roubaix 2023 oggi | il borsino dei favoriti Mathieu van der Poel il più atteso | Filippo Ganna ci prova

(Di domenica 9 aprile 2023) Tutto pronto per l’Inferno del Nord. Terza Classica Monumento della stagione: in questa domenica di Pasqua va in scena una delle corse più attese dell’intero anno ciclistico, la. Ventinove settori di pavé da percorrere e tantissime insidie per i corridori prima di arrivare al famosissimo Velodromo. L’uomo piùdopo la vittoria alla Milano-Sanremo e la seconda piazza al Giro delle Fiandre è ovviamentevan der. Il neerlandese dell’Alpecin-Deceuninck parte con i favori del pronostico e vorrà sicuramente riscattare delle esperienze sfortunate sulle pietre transalpine. A lanciare la sfida Wout van Aert: Jumbo-Visma con una squadra eccezionale (presenti anche il campione uscente Dylan van Baarle ed il francese Christophe Laporte) che può far saltare il banco in favore del ...

Si corre a Pasqua la2023, \''l'inferno del Nord\'', una delle cinque classiche monumento: ecco il teaser ...Corre per la Ef - la squadra americana che al maschile conta su Alberto Bettiol - e prima di oggi aveva vinto sette corse, nessuna neanche lontanamente paragonabile alla. Per questo ...Alison Jackson vince lafemminile. Si tratta dell'ottavo successo in carriera per la canadese del team EF, ma questo è di gran lunga il trionfo più prestigioso. Scattata dopo pochi chilometri assieme ad ...

Oggi, domenica 9 aprile, si corre la 120a edizione della Parigi-Roubaix. La terza Classica Monumento della stagione, “l’Inferno del Nord”, per molti la corsa più affascinante della stagione, per tutti ...C’è la Parigi-Roubaix, Pippo ci spera: "E’ una roulette russa, so come affrontarla". Diretta Eurosport dalle 10.30 ...