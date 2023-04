Parigi-Roubaix 2023: Mathieu a un passo dalla perfezione (Di domenica 9 aprile 2023) L’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) ha vinto la 120ma edizione della Parigi- Roubaix, disputata, come la prima nel 1895, nel giorno di Pasqua. Il nipote di Raymond Poulidor ha percorso i 256,6 chilometri previsti in 5h28’41” alla media record di 46,841 kmh, distanziando di 46? il compagno di squadra, il belga Jasper Philipsen, che ha preceduto il connazionale Wout Van Aert (Jumbo Visma), grande sconfitto di giornata, oggi come sette giorni fa al Giro delle Fiandre. Il danese Mads Pedersen (Trek Segafredo) ha conquistato la quarta moneta a 50? davanti allo svizzero Stefan Kung (Groupama FDJ) e al nostro Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), migliore tra gli azzurri ma mai veramente in lotta per il successo finale. Con il successo odierno, l’ottavo di un tulipano nella corsa delle pietre a un anno da quello di Dylan van ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) L’olandeseVan der Poel (Alpecin Deceuninck) ha vinto la 120ma edizione della, disputata, come la prima nel 1895, nel giorno di Pasqua. Il nipote di Raymond Poulidor ha percorso i 256,6 chilometri previsti in 5h28’41” alla media record di 46,841 kmh, distanziando di 46? il compagno di squadra, il belga Jasper Philipsen, che ha preceduto il connazionale Wout Van Aert (Jumbo Visma), grande sconfitto di giornata, oggi come sette giorni fa al Giro delle Fiandre. Il danese Mads Pedersen (Trek Segafredo) ha conquistato la quarta moneta a 50? davanti allo svizzero Stefan Kung (Groupama FDJ) e al nostro Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), migliore tra gli azzurri ma mai veramente in lotta per il successo finale. Con il successo odierno, l’ottavo di un tulipano nella corsa delle pietre a un anno da quello di Dylan van ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Colbrelli in paradiso nell'Inferno del Nord ?????? L'impresa di Sonny alla Parigi-Roubaix del 2021 ???? #ParisRoubaix… - ItaliaTeam_it : ??“Devi essere un po' matto per amare la Parigi-Roubaix. Mette a dura prova il fisico, ma quest'anno ho buone ragion… - Eurosport_IT : Il casco della Jumbo Visma per la Parigi-Roubaix Il cervello disegnato sul casco e un hashtag dedicato con un mess… - Clenbuterolo : 'La Parigi-Roubaix più bella di sempre' - infoitsport : Parigi-Roubaix 2023, John Degenkolb: 'Non ho molto da dire se non che sono molto deluso' -