Parigi-Roubaix 2023, highlights e sintesi: apoteosi van der Poel, van Aert sconfitto, Ganna 6° – VIDEO (Di domenica 9 aprile 2023) Mathieu van der Poel ha vinto la Parigi-Roubaix 2023 grazie a un micidiale affondo sul Carrefour de l’Arbre, tratto iconico in pavé del soprannominato Inferno del Nord. L’olandese si è scatenato sulle pietre francesi e soltanto il grande rivale Wout van Aert ha tenuto la sua ruota, ma il belga ha forato proprio negli ultimi metri di quel settore e si è dovuto fermare per risolvere il problema tecnico. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha così avuto il via libera e si è involato in solitaria verso il Velodromo, dove ha conquistato la quarta Classica Monumento in carriera (tre settimane fa si era imposto alla Milano-Sanremo, nel palmares vanta anche due sigilli al Giro delle Fiandre). Il belga Jasper Philipsen ha conquistato uno splendido secondo posto, regalando la doppietta alla Alpecin. Il compagno ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Mathieu van derha vinto lagrazie a un micidiale affondo sul Carrefour de l’Arbre, tratto iconico in pavé del soprannominato Inferno del Nord. L’olandese si è scatenato sulle pietre francesi e soltanto il grande rivale Wout vanha tenuto la sua ruota, ma il belga ha forato proprio negli ultimi metri di quel settore e si è dovuto fermare per risolvere il problema tecnico. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha così avuto il via libera e si è involato in solitaria verso il Velodromo, dove ha conquistato la quarta Classica Monumento in carriera (tre settimane fa si era imposto alla Milano-Sanremo, nel palmares vanta anche due sigilli al Giro delle Fiandre). Il belga Jasper Philipsen ha conquistato uno splendido secondo posto, regalando la doppietta alla Alpecin. Il compagno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Colbrelli in paradiso nell'Inferno del Nord ?????? L'impresa di Sonny alla Parigi-Roubaix del 2021 ???? #ParisRoubaix… - Eurosport_IT : Il casco della Jumbo Visma per la Parigi-Roubaix Il cervello disegnato sul casco e un hashtag dedicato con un mess… - ilfoglio_it : La Parigi-Roubaix è uno stato libero. L'Inferno del nord era una constatazione della miseria e della distruzione, è… - ansacalciosport : Van der Poel vince la Parigi-Roubaix, Ganna solo sesto. L'olandese s'impone per distacco davanti a Philipsen e Van… - sportli26181512 : Parigi-Roubaix, le foto più belle dell'edizione 2023: Tra mille emozioni è andata in archivio l'edizione numero 120… -