Parigi-Roubaix 2023, Gianni Moscon: “Non sono al massimo, ma se si presenterà l’occasione giusta proverò ad attaccare” (Di domenica 9 aprile 2023) È iniziata da qualche minuto la 120ma edizione della Parigi-Roubaix, terza Classica Monumento del 2023, e tra i 175 corridori che ora stanno pedalando nell’Inferno del Nord c’è anche Gianni Moscon. Dopo un inizio di stagione difficile, l’azzurro, che giovedì si era ritirato dal Giro dei Paesi Baschi per perfezionare la preparazione in vista della corsa odierna, cercherà quest’oggi di mettersi in mostra in una corsa che nel 2021 l’ha visto arrivare quarto. “Mi sento bene, sono pronto a correre – ha affermato Moscon prima della partenza odierna (fonte: Spaziociclismo) -. Non sono al massimo, ma oggi sarà una giornata per corridori tenaci e con un po’ di fortuna forse potrei essere davanti, può succedere di tutto”. LIVE ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) È iniziata da qualche minuto la 120ma edizione della, terza Classica Monumento del, e tra i 175 corridori che ora stanno pedalando nell’Inferno del Nord c’è anche. Dopo un inizio di stagione difficile, l’azzurro, che giovedì si era ritirato dal Giro dei Paesi Baschi per perfezionare la preparazione in vista della corsa odierna, cercherà quest’oggi di mettersi in mostra in una corsa che nel 2021 l’ha visto arrivare quarto. “Mi sento bene,pronto a correre – ha affermatoprima della partenza odierna (fonte: Spaziociclismo) -. Nonal, ma oggi sarà una giornata per corridori tenaci e con un po’ di fortuna forse potrei essere davanti, può succedere di tutto”. LIVE ...

