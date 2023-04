Parigi-Roubaix 2023, Filippo Ganna: “Per vincere si ha bisogno di tanta fortuna, vedremo cosa succederà” (Di domenica 9 aprile 2023) È iniziata da circa un’ora e mezza la 120ma edizione della Parigi-Roubaix, terza Classica Monumento del 2023, e tra i 175 corridori che in questo momento stanno pedalando nell’Inferno del Nord c’è anche Filippo Ganna. Il corridore della INEOS Grenadiers, che a metà marzo aveva conquistato un magnifico secondo posto alla Milano-Sanremo, sembra essere in ottima forma e quest’oggi proverà dunque a dire la sua nonostante l’ampia concorrenza. “Al momento voglio solo recuperare bene stanotte e domani (oggi, ndr) vedremo cosa succederà – ha dichiarato ieri sera Ganna ai microfoni di Spaziociclismo –. Questa settimana sono tornato a casa, c’era il sole, ho passato del tempo con la mia famiglia; ho ricaricato le batterie e la testa e adesso ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) È iniziata da circa un’ora e mezza la 120ma edizione della, terza Classica Monumento del, e tra i 175 corridori che in questo momento stanno pedalando nell’Inferno del Nord c’è anche. Il corridore della INEOS Grenadiers, che a metà marzo aveva conquistato un magnifico secondo posto alla Milano-Sanremo, sembra essere in ottima forma e quest’oggi proverà dunque a dire la sua nonostante l’ampia concorrenza. “Al momento voglio solo recuperare bene stanotte e domani (oggi, ndr)– ha dichiarato ieri seraai microfoni di Spaziociclismo –. Questa settimana sono tornato a casa, c’era il sole, ho passato del tempo con la mia famiglia; ho ricaricato le batterie e la testa e adesso ...

