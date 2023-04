Parigi-Roubaix 2023, altra caduta importante: finiscono giù Asgreen, van Baarle, Milan e Affini (Di domenica 9 aprile 2023) Prosegue la 120ma edizione della Parigi-Roubaix e continuano ad esserci delle cadute. Dopo quella che ha coinvolto Peter Sagan e quella in cui sono finiti giù Joshua Tarling, Luke Rowe e Bert van Lerberghe, a circa 95 km dal traguardo, ossia poco dopo l’inizio della Foresta di Arenberg, sono volati a terra altri corridori. Tra gli uomini finiti giù anche corridori di grande importanza come il danese Kasper Asgreen (Soudal – Quick Step), l’olandese Dylan van Baarle (vincitore dell’anno scorso) e gli italiani Jonathan Milan (Bahrain – Victorious) ed Edoardo Affini (Jumbo-Visma). Oltre a questi sono stati riconosciuti anche il francese Clement Russo (Team Arkéa Samsic) e il belga Stan Dewulf (AG2R Citroën Team), mentre mancano ancora i nomi degli altri corridori che sono caduti. ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Prosegue la 120ma edizione dellae continuano ad esserci delle cadute. Dopo quella che ha coinvolto Peter Sagan e quella in cui sono finiti giù Joshua Tarling, Luke Rowe e Bert van Lerberghe, a circa 95 km dal traguardo, ossia poco dopo l’inizio della Foresta di Arenberg, sono volati a terra altri corridori. Tra gli uomini finiti giù anche corridori di grande importanza come il danese Kasper(Soudal – Quick Step), l’olandese Dylan van(vincitore dell’anno scorso) e gli italiani Jonathan(Bahrain – Victorious) ed Edoardo(Jumbo-Visma). Oltre a questi sono stati riconosciuti anche il francese Clement Russo (Team Arkéa Samsic) e il belga Stan Dewulf (AG2R Citroën Team), mentre mancano ancora i nomi degli altri corridori che sono caduti. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Colbrelli in paradiso nell'Inferno del Nord ?????? L'impresa di Sonny alla Parigi-Roubaix del 2021 ???? #ParisRoubaix… - Eurosport_IT : Il casco della Jumbo Visma per la Parigi-Roubaix Il cervello disegnato sul casco e un hashtag dedicato con un mess… - ItaliaTeam_it : ??“Devi essere un po' matto per amare la Parigi-Roubaix. Mette a dura prova il fisico, ma quest'anno ho buone ragion… - infoitsport : Parigi-Roubaix 2023, Wout van Aert non monterà il sistema di regolazione della pressione: “Non voglio usarlo ora ch… - BaysideLuca7 : RT @ventolaterale: Mentre aspettiamo la famosa omelette della signora Françoise, vi chiediamo: qual è la vostra Parigi Roubaix preferita? #… -